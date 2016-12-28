Шестая часть россиян дышит недопустимо грязным воздухом

Половина городов с высоким уровнем загрязнения воздуха расположены в Сибири и на Урале. В докладе названы «лидеры»: Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.
В документе отмечено, что за пять лет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стало на 75 меньше.
Однако авторы документа отмечают, что этот «положительный результат» был достигнут не из-за улучшения качества воздуха, а из-за изменения нормативов ПДК (предельно-допустимой концентрации) формальдегида в атмосфере. Формально это привело к занижению уровня загрязнения воздуха, но фактически ситуация не изменилась.
О тревожной ситуации еще минувшим летом на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.
На карте нашей страны более 300 горячих экологических точек. Это объекты, которые представляют для окружающей среды наибольшую угрозу. Прежде всего, это мусорные полигоны, свалки промышленных отходов. В зоне их негативного воздействия проживают более 17 млн человек
Об этой же проблеме в нынешний вторник на заседании Госсовета по вопросу об экологическом развитии России в интересах будущих поколений говорил президент Владимир Путин.
«Ключевой вопрос — достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий», — подчеркнул глава государства. И добавил, что экологически чистые технологии — это не только приоритет. Это в конечном итоге приводит и к серьезному экономическому выигрышу.
«Полагаю, что бизнес услышит меня, требования о внедрении таких технологий не будут откладываться», — заявил президент.