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21:02 (мск), источник: Российская газета

Шестая часть россиян дышит недопустимо грязным воздухом

Загрязнение воздуха в 20% городов России, где проживает примерно шестая часть населения страны, в 2015 году оценивалось как высокое и очень высокое, — сказано в государственном докладе о состоянии окружающей среды в России, подготовленном Минприроды России.

Источник: РИА "Новости"

Половина городов с высоким уровнем загрязнения воздуха расположены в Сибири и на Урале. В докладе названы «лидеры»: Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

В документе отмечено, что за пять лет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стало на 75 меньше.
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«Красный» уровень загрязнения воздуха в КитаеНа севере Китая сотни миллионов людей столкнулись с последствиями серьезного загрязнения воздуха.

Однако авторы документа отмечают, что этот «положительный результат» был достигнут не из-за улучшения качества воздуха, а из-за изменения нормативов ПДК (предельно-допустимой концентрации) формальдегида в атмосфере. Формально это привело к занижению уровня загрязнения воздуха, но фактически ситуация не изменилась.

О тревожной ситуации еще минувшим летом на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам говорил премьер-министр Дмитрий Медведев.

На карте нашей страны более 300 горячих экологических точек. Это объекты, которые представляют для окружающей среды наибольшую угрозу. Прежде всего, это мусорные полигоны, свалки промышленных отходов. В зоне их негативного воздействия проживают более 17 млн человек
Дмитрий Медведев

Об этой же проблеме в нынешний вторник на заседании Госсовета по вопросу об экологическом развитии России в интересах будущих поколений говорил президент Владимир Путин.

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«Ключевой вопрос — достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий», — подчеркнул глава государства. И добавил, что экологически чистые технологии — это не только приоритет. Это в конечном итоге приводит и к серьезному экономическому выигрышу.

«Полагаю, что бизнес услышит меня, требования о внедрении таких технологий не будут откладываться», — заявил президент.

Комментарии
1
Татьяна Титова
А остальные пять шестых, допустимо грязным...
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