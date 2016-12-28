Шестая часть россиян дышит недопустимо грязным воздухом

Половина городов с высоким уровнем загрязнения воздуха расположены в Сибири и на Урале. В докладе названы «лидеры»: Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

В документе отмечено, что за пять лет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стало на 75 меньше.

На севере Китая сотни миллионов людей столкнулись с последствиями серьезного загрязнения воздуха.

Однако авторы документа отмечают, что этот «положительный результат» был достигнут не из-за улучшения качества воздуха, а из-за изменения нормативов ПДК (предельно-допустимой концентрации) формальдегида в атмосфере. Формально это привело к занижению уровня загрязнения воздуха, но фактически ситуация не изменилась.