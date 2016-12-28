Польский блогер доказал дочери существование Санта-Клауса

Как сказано в описании к ролику, девочка начала сомневаться, что Санта-Клаус действительно существует, и отец решил вернуть ребенку веру в праздник. Чтобы перехитрить дочь, он использовал компьютерные спецэффекты.

«Я решил убедить ее, что старик с бородой настоящий. Мы с дочкой придумали навести камеру на елку, чтобы запечатлеть момент появления Санты. Как только она нашла подарки, она потребовала показать, что на записи», — написал Михал в комментарии к видео.

Ролик был выложен в сеть 24 декабря — за это время он набрал более 130 тысяч просмотров.