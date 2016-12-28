Польский блогер доказал дочери существование Санта-Клауса
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пользователь YouTube Михал Могила снял для своей шестилетней дочери видео, «доказывающее» существование
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пользователь YouTube Михал Могила снял для своей шестилетней дочери видео, «доказывающее» существование
Как сказано в описании к ролику, девочка начала сомневаться, что
«Я решил убедить ее, что старик с бородой настоящий. Мы с дочкой придумали навести камеру на елку, чтобы запечатлеть момент появления Санты. Как только она нашла подарки, она потребовала показать, что на записи», — написал Михал в комментарии к видео.
Ролик был выложен в сеть 24 декабря — за это время он набрал более 130 тысяч просмотров.