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22:13 (мск), источник: Газета.Ру

Стал известен уточненный список не подпадающей под запрет косметики

Роспотребнадзор уточнил список косметических средств, не подпадающих под месячный запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей. Об этом говорится в письме ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В письме говорится о спиртосодержащих косметических средствах, имеющих аэрозольную упаковку, фиксирующую крышку с роликовым аппликатором или консистенцию, которая предотвращается использование данной продукции в качестве алкогольного суррогата.

Роспотребнадзор упоминает в документе гели, спреи, пены, кремы и масла.

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В связи с этим, в магазинах останутся лаки, муссы и лосьоны для волос, солнцезащитные спреи, дезодоранты с роликовым аппликатором, освежители в аэрозольной упаковке, кремы для лица, скрабы, средства для укрепления ногтей для снятия лака, в том числе средства по уходу за изделиями из кожи и влажные салфетки.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой временно приостановить реализацию непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25%.

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