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01:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне в среднем стали на 7 минут в день меньше смотреть телевизор

В 2016 году жители России в среднем стали на 7 минут в день меньше смотреть телевизор и на 18 минут больше времени проводить в интернете со смартфонов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование, проведенное компанией Deloitte.

Источник: Reuters

Драйверами роста медиапотребления в стране остаются интернет, электронные книги и видеоигры. Рост онлайн-активности произошел за счет старших возрастных групп, а также вследствие использования смартфонов.

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Отмечается, что владельцы смартфонов стали проводить на 18 минут больше времени в интернете в день, в то время как пользование интернетом с ноутбуков и стационарных компьютеров снизилось на 13 и 14 минут соответственно.

Генеральный директор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко в беседе с Национальной службой новостей (НСН) не увидел ничего страшного в снижении просмотра телевизора. По его мнению, это «естественное падение, потому что появился очень мощный конкурент на рынке — интернет. К борьбе с ним телевидение пока не готово», отметил он.

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