В Калининграде полиция устроила рейд против мигрантов
В Калининграде 28 декабря на продовольственном рынке в Ленинградском районе полицейские провели масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов.
В Калининграде 28 декабря на продовольственном рынке в Ленинградском районе полицейские провели масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов.
В этот день удалось проверить документы 97 человек, главным образом из Средней Азии. Удалось выявить восемь нарушителей миграционного законодательства, а в отношении двоих — уже рассматривается возможность выдворения за пределы Российской Федерации.
В УМВД заявили, что намерены продолжить подобные рейды.