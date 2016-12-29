Умер заслуженный артист Украины Зюзькин
В Киевской области от неизлечимой болезни умер заслуженный артист Украины, дирижер Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского Александр Зюзькин.
В Киевской области от неизлечимой болезни умер заслуженный артист Украины, дирижер Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского Александр Зюзькин.
Об этом сообщили в
— Перестало биться сердце Александра Дмитриевича Зюзькина — народного артиста Украины, основателя, бессменного художественного руководителя и дирижера Народной академической хоровой капеллы имени Павла Чубинского, почетного гражданина Бориспольского района, директора Великоалександровской школы искусств и ремесел, — говорится в сообщении.
Мы также писали о том, что 26 декабря в возрасте 53 лет умер британский певец Джордж Майкл.