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00:34 (мск), источник: Ictv.ua

Умер заслуженный артист Украины Зюзькин

В Киевской области от неизлечимой болезни умер заслуженный артист Украины, дирижер Народной хоровой академической капеллы имени Павла Чубинского Александр Зюзькин.

Об этом сообщили в пресс-службе Великоалександровского сельского совета в Facebook.

— Перестало биться сердце Александра Дмитриевича Зюзькина — народного артиста Украины, основателя, бессменного художественного руководителя и дирижера Народной академической хоровой капеллы имени Павла Чубинского, почетного гражданина Бориспольского района, директора Великоалександровской школы искусств и ремесел, — говорится в сообщении.

Мы также писали о том, что 26 декабря в возрасте 53 лет умер британский певец Джордж Майкл.

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