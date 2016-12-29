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00:30 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Погода в Украине 29 декабря: по всей стране ожидается мокрый снег

С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками.

Источник: Telegraf.com.ua

Температура воздуха днем в стране +1…+3 градусов; ночные показатели будут +1…+3. Ветер северо-западного направления 7−12 м/с.

В центральных областях ожидается дождь. Температура воздуха в среднем по региону днем +3…+5, ночью +2…+4.

На севере Украины синоптики обещают дождь со снегом. Температура воздуха в среднем по региону днем +1…+3, ночью 0…-2.

В городах восточной Украины — переменная облачность, в некоторых городах — дожди. Температура воздуха днем +1..+3, ночью −1…−3.

В южных областях ожидаются небольшие дожди. Температура днем +6…+8, ночью +3…+5.

В западной части преимущественно дождь. Температура воздуха в регионе ожидается +4…+6, ночью +2…+5.

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