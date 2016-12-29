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03:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Новые правила ожидают приморских автолюбителей в 2017 году

Приморских автомобилистов, как и всех в России, с 2017 года ждут некоторые нововведения, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

С января нового года электронные полисы ОСАГО становятся обязательными. Они будут доступны для оформления на сайте любой страховой компании, прошедшей аккредитацию для работы с ОСАГО. Оплачивать полис можно будет банковской картой, а подтверждением наличия страховки для сотрудников ГИБДД станет распечатка электронного полиса. Начинающие водители оформить полис в режиме онлайн не смогут.

С февраля заменить водительские права по истечении срока действия, получить дубликат или внести изменения в документ станет возможным в многофункциональных центрах государственных услуг. Для этого нужно будет предоставить паспорт, старые права, медицинскую справку, а также написать заявление и оплатить пошлину.

С июля прекратится выдача бумажных ПТС для новых легковых автомобилей, при этом обязательной замены на электронную версию ПТС не будет. Вместо стандартного документа владельцы авто получат пластиковую карту с чипом с информацией об автомобиле в электронном виде.

Кроме того, все новые автомобили на территории РФ оснастят системой экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», изменятся правила перевозки детей, стоимость ОСАГО будет зависеть от количества нарушений, а чиновники пересядут на более бюджетные машины.

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