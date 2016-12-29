СМИ: в США госпитализирована мать Керри Фишер
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, госпитализирована, сообщает издание TMZ.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, госпитализирована, сообщает издание TMZ.
Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее «Звездные войны» принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в
Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.
По информации источника издания, 84-летняя Дебби Рейнольдс находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз, когда ей стало плохо.
Члены семьи вызвали скорую. Сообщается, что причиной госпитализации мог стать инсульт.
Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл «Поющие под дождём», где она исполнила одну из главных ролей.