Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Появилось опровержение информации, касающейся упавшего Ту-154
В Одессе вывесили оскорбительные плакаты с лозунгами о Ту-154
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
01:43 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в США госпитализирована мать Керри Фишер

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Известная американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать актрисы Керри Фишер, скончавшейся во вторник, госпитализирована, сообщает издание TMZ.

Источник: AP 2016

Актриса Керри Фишер, сыгравшая в киноэпопее «Звездные войны» принцессу Лею, скончалась на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Читайте также
Cкончалась Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в саге «Звездные войны»

Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца.

По информации источника издания, 84-летняя Дебби Рейнольдс находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз, когда ей стало плохо.

Члены семьи вызвали скорую. Сообщается, что причиной госпитализации мог стать инсульт.

Рейнольдс известна своими ролями в комедийных фильмах, наиболее знаменитым из которых стал мюзикл «Поющие под дождём», где она исполнила одну из главных ролей.

«Эрдоган может 'потопить' США в Сирии»
Путин счел 2016 год сложнее 2015-го
Террористы обстреляли российское посольство в Сирии
CNN узнал дату введения санкций США против РФ за хакерские атаки
Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился
СМИ: Две российские биатлонистки отстранены от соревнований
Шестая часть россиян дышит недопустимо грязным воздухом
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова Овечкин, Кузнецов, Малкин, Тарасенко, Панарин. Как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, выступавшие на МЧМ?
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Попмеханика
10 российских и советских троллейбусов
Самые смешные кадры с животными — 2016
Как сделать игрушечного робота-шагохода
10 теорий об эволюции человека
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь