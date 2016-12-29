Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Жизнь наизнанку: вылечить рак четвертой стадии
Скончалась знаменитая комедийная актриса
Эксперты назвали причину отказа Лукашенко приехать в РФ на саммит
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
12Умер Джордж Майкл
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
20Россия готовится к Новому году
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
02:18 (мск), источник: ТАСС

В Рио-де-Жанейро полиция и пожарные просят отменить празднование Нового года

Сотрудники полагают, что сложившаяся в регионе сложная финансовая ситуация может привести к масштабным протестам во время торжественных мероприятий.

Источник: РИА "Новости"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Полицейские и пожарные бразильского Рио-де-Жанейро обратились в мэрию города с просьбой отменить празднование Нового года в общественных местах из-за экономического кризиса, с которым столкнулся регион.

Соответствующее открытое письмо, адресованное региональным и муниципальным властям, обнародовала Ассоциация находящихся на службе и отставных офицеров военной полиции и пожарной охраны (Aomai).

Авторы обращения считают, что сложившаяся в регионе сложная финансовая ситуация может привести к масштабным протестам во время торжественных мероприятий, а правоохранительные органы в этом случае не смогут предотвратить беспорядки.

«Ассоциация, предвидя возможность возникновения манифестаций, которые в силу своего масштаба и числа участников способны перерасти в акты насилия, направленные против гостей праздника, рекомендует отменить выступления артистов и пиротехнические шоу в муниципалитете Рио-де-Жанейро», — говорится в документе за подписью президента Aomai, полковника Адалберту ди Соуза Рабеллу.

Ранее министр туризма муниципального правительства Антониу Педру Фигейра ди Меллу сообщил, что продолжительность новогоднего фейерверка, который традиционно организуют в Рио-де-Жанейро на знаменитой набережной Копакабана, в этом году будет сокращена из-за экономических проблем и составит 12 минут, а не 16, как в прошлом году.
Читайте также
Как мировые лидеры отметят Новый год и Рождество

По его словам, организация представления всегда требовала привлечения значительного объема спонсорских средств. В этом году в связи с финансовыми проблемами многие компании не смогли профинансировать праздник, и городским властям пришлось взять на себя значительную часть расходов. В общей сложности мэрия потратит на фейерверк 5 млн реалов (около $1,5 млн).

В то же время руководство Рио-де-Жанейро заверило, что не откажется от организации фейерверка, так как это представление привлекает в город большое число туристов. В прошлом году шоу на набережной Копакабана, для организации которого было использовано 24 тонны пиротехники, посмотрели около двух миллионов человек.

В текущем году Бразилия столкнулась с серьезным финансовым кризисом.

По прогнозам правительства, общий дефицит бюджета крупнейшей южноамериканской страны по итогам 2016 года может составить до 170,5 млрд реалов (52,1 млрд долларов).
Читайте также
Володин отменил новогодние корпоративы в зале заседаний Госдумы

Если заявленный показатель не уменьшится, он станет самым высоким с 1997 года, когда была начата соответствующая статистика.

Региональные правительства также испытывают серьезные финансовые трудности. Особенно тяжелая ситуация сложилась в штате Рио-де-Жанейро, руководство которого в конце июня объявило о введении чрезвычайного положения в экономической сфере. Некоторые категории госслужащих получают зарплаты с задержкой в несколько недель. В августе в Рио-де-Жанейро прошли первые в Южной Америке Олимпийские игры.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны РФ прокомментировало карикатуры Charlie Hebdo на крушение Ту-154
Путин счел 2016 год сложнее 2015-го
Террористы обстреляли российское посольство в Сирии
CNN узнал дату введения санкций США против РФ за хакерские атаки
Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился
СМИ: Две российские биатлонистки отстранены от соревнований
Шестая часть россиян дышит недопустимо грязным воздухом
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова Овечкин, Кузнецов, Малкин, Тарасенко, Панарин. Как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, выступавшие на МЧМ?
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь