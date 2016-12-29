Финалистов конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь» наградили в Хабаровске

Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.

Лауреатов и финалистов четырнадцатого ежегодного конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь» наградили в Хабаровске. Торжественная церемония прошла в городской мэрии. Ледовые скульпторы получили дипломы, денежные призы и уникальные авторские медали. Эксклюзивные литые награды с вкраплением элементов из муранского стекла для них изготовил известный в дальневосточной столице художник Роман Босов. Призы конкурсантам вручила заместитель мэра города по социальным вопросам Светлана Шевченко, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе городской администрации.

Ежегодный конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь» уже стал в Хабаровске доброй традицией. В этом году в «ледовой баталии» участвовали 9 команд, состоящих из двух человек каждая: профессиональных и самодеятельных хабаровских художников, и скульпторов, как парней, так и девушек. Многие из авторов принимали участие в творческом первенстве уже не в первый раз.

Главная тема конкурса не претерпела изменений за 14 лет — это по-прежнему «Зимняя сказка». На изваяние скульптуры у участников было всего три дня. Скульптуры оценивались жюри по ряду критериев: техника и мастерство обработки льда, степень законченности произведения, рациональное использование материала, оригинальность композиционного решения и общее впечатление от произведения, складывающееся у публики.

Оценила конкурсная комиссия и остроумие скульпторов, проявленное в выборе названия. Так, массу искренних добрых улыбок вызвала ледовая композиция «Ушла!». Сюжет скульптурной группы также весьма нетривиален: ветреная курица бросила своего верного супруга петуха ради богатенького красавчика павлина, оставив благоверного с выводком цыплят у разбитого корыта.

Все скульптуры, которые по завершению конкурса оснастили цветной подсветкой, простоят в парке «Динамо», радуя горожан, до конца февраля. Они прекрасны при свете дня и вдвойне очаровательны в сумерках. Лавры безусловных победителей творческого состязания снискала команда Максима Харченко и Андрея Карелина, изваявших «Небесного охотника». Их призом стали «золотые» медали и 50 тысяч рублей. «Серебро» и 40 тысяч достались Максиму Усенко и Антону Абросимову за композицию «Ушла!». Почетную «бронзу» и 30 тысяч рублей завоевали Станислав Закомолдин и Владимир Антонов со скульптурой «Волшебное путешествие».

Были вручены и поощрительные награды командам, не удостоившимся лавров победителей, — по 10 тысяч рублей на каждую. Но самой большой наградой стали билеты на поездку в Китай, где в январе 2017 года в городе Харбине пройдет Международный фестиваль снега и льда. На него отправятся команды, занявшие первое и второе места.