Ледяные елочные украшения изготовят хабаровчане

Принять в нем участие могут все желающие. С 30 декабря 2016 года по 20 января 2017 года необходимо принести ледяные поделки на территорию Свято-Елизаветинского храма. Размер игрушки — от 10 до 50 сантиметров. Все работы будут храниться на специальной площадке.

Победителя определят с помощью голосования в одной из социальных сетей. Он получит ягодный пирог, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.