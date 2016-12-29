Ледяные елочные украшения изготовят хабаровчане
Дальневосточный паломнический центр проводит конкурс на лучшее ледяное елочное украшение.
Дальневосточный паломнический центр проводит конкурс на лучшее ледяное елочное украшение.
Принять в нем участие могут все желающие. С 30 декабря 2016 года по 20 января 2017 года необходимо принести ледяные поделки на территорию
Победителя определят с помощью голосования в одной из социальных сетей. Он получит ягодный пирог, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на