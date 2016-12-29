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03:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Ледяные елочные украшения изготовят хабаровчане

Дальневосточный паломнический центр проводит конкурс на лучшее ледяное елочное украшение.

Принять в нем участие могут все желающие. С 30 декабря 2016 года по 20 января 2017 года необходимо принести ледяные поделки на территорию Свято-Елизаветинского храма. Размер игрушки — от 10 до 50 сантиметров. Все работы будут храниться на специальной площадке.

Победителя определят с помощью голосования в одной из социальных сетей. Он получит ягодный пирог, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской епархии.

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