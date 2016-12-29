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03:41 (мск), источник: АиФ Иркутск

До -6 градусов потеплеет в Иркутске 29 декабря

Снега не будет.

Теплую погоду 29 декабря в Иркутске прогнозируют синоптики.

По сообщению Гидрометцентра, сегодня в областном центре будет без осадков, ветер подует юго-западный и юго-восточный 5−10 м/с. Днем столбик термометра поднимется до отметок -6, -8 градусов.

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