До -4 градусов ожидают в Челябинске днём 29 декабря

Столбики термометров в Челябинске днём 29 декабря покажут от 4 до 6 градусов ниже нуля, сообщают в гидрометцентре южноуральской столицы.

По данным синоптиков, в городе сохранится переменная облачность без существенных осадков. Ночные температуры установятся на уровне 10−14 градусов со знаком «минус». Днём ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с.

По народному календарю 29 декабря — Агей Инесей. По погоде в этот день судили, каким будет грядущий апрель. Примечали, как лежит иней: если он плотным слоем покрывает деревья, это предвещает тепло на Святки.