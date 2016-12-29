Оформить водительское удостоверение в МФЦ приморцы смогут с 1 февраля

В 2016 году список услуг, оказываемых приморскими многофункциональными центрами «Мои документы», увеличится. Уже с 1 февраля через МФЦ можно будет оформить водительское удостоверение.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций Приморья, пока услуга будет предоставляться в пилотном режиме на базе краевого МФЦ по адресу: Владивосток, улица Борисенко, 102.

«Там установлено фотооборудование, которое уже используется для фотографий в паспорт и загранпаспорт. Если услуга будет востребована, добавим ее и в другие центры», — отметили специалисты.

Всего на текущий момент приморцам доступны более 200 услуг федеральных, региональных и муниципальных ведомств. Популярными по-прежнему остаются оформление справок и документов, связанных с недвижимостью, получение справки о наличии или отсутствии судимости, оформление СНИЛС, паспорта и загранпаспорта, социальных выплат и пособий.

«В 2016 году услугами в МФЦ воспользовались более миллиона приморцев. Это хороший результат, подтверждающий высокий уровень доверия населения и удовлетворенность качеством обслуживания. Кстати, за качеством мы особенно следим — к сотрудникам предъявляются достаточно жесткие профессиональные требования, которым они соответствуют», — добавили в департаменте.

Напомним, перевод государственных услуг в электронный вид — поручение Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. В частности, большая работа проводится по линии социальной защиты населения — более 50 услуг уже можно получить через МФЦ.