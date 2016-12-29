Общественники предложили запустить речной трамвай в Красноярске
С подобной инициативой выступали ещё в 2012 году.
С подобной инициативой выступали ещё в 2012 году.
Общественники напомнили властям об идее развития в Красноярске речного транспорта. Предложение вошло в резолюцию круглого стола, посвященного проблемам общественного транспорта, который проходил в краевом центре в начале декабря.
Документ опубликовал в социальной сети председатель профильной комиссии Общественного палаты Красноярска Антон Шаталов. Сообщается, что «развитие речного пассажирского транспорта может обеспечить сезонное снижение нагрузки на
«Необходимо рассмотреть возможность создания условий для работы частных перевозчиков и строительства инфраструктуры за счет частных инвестиций и в рамках
По словам общественников, в качестве приоритетного направления может рассматриваться маршрут «Речной вокзал — Торговый центр». Кроме того, суда могут обслуживать о. Татышев, зоны левобережной набережной, а также микрорайоны «Пашенный», «Белые Росы» и «Тихие зори».
С подобной инициативой выступал в 2012 году председатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев.
«Наш город имеет преимущество перед другими городами — Енисей — водную артерию, которая идет ровно посередине города, и если мы зададимся вопросом — а можно ли ее использовать, то почему нет? Другие города имеют инфраструктуру даже худшую, чем у нас — реки по окраинам, частично пересекают по хордовым направлениям. У нас ровно посередине … Мы можем использовать этот вид транспорта, не вкладывая такие капиталоемкие средства с точки зрения даже электротранспорта», — предлагал несколько лет назад Омышев бывшему главе города.
Кроме того, в 2014 году вопрос обсуждали в Заксобрании — парламентарий Анатолий Матюшенко отмечал, что запуск водного сообщения между берегами, на его взгляд, уменьшит нагрузку на Коммунальный мост.