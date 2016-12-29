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04:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Памятники архитектуры на проспекте Мира получат подсветку

Кроме того, кабельные линии на центральных улицах планируют перенести под землю.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Кабельные линии на центральных улицах Красноярска планируют перенести под землю. Об этом накануне сообщил глава города Эдхам Акбулатов в эфире краевого телеканала «Енисей».

«Объявлены торги на разработку проектной документации по капитальному ремонту проспекта Мира, улиц Маркса и Ленина. В рамках этих мероприятий мы предполагаем мы предлагаем предусмотреть переукладку кабельных линий в каналы, которые будут расположены ниже отметки уровня тротуара. Я рассчитываю на то, что как минимум на проспекте Мира мы сможем решить такую задачу до 2019 года. И тогда центральная улица преобразится — можно будет увидеть детали архитектурных памятников, выразительность зданий, которые достались нам в наследство от предыдущих эпох», — рассказал глава города.

Также мэр отметил, что рассматривается вопрос об устройстве архитектурно-художественной подсветки исторических зданий на проспекте Мира. Это работа, по словам градоначальника, требует значительных финансовых вложений.

Ранее сообщалось, что благоустройство Красноярска к Всемирным зимним студенческим играм 2019 года потребует до 20 млрд рублей (такие данные приводили в пресс-службе Заксобрания края со ссылкой на доклад первого вице-мэра Игоря Титенкова). Потратить на дорожные работы предполагается примерно 3 млрд рублей.

Отметим, в начале декабря этого года краевые парламентарии предложили внести поправки в краевой бюджет, предполагающие выделение средств на благоустройство центра Красноярска. В частности, на уборку кабелей в землю на основных магистралях, реставрацию праздничной иллюминации на пр. Мира, ремонт ливневой канализации.

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