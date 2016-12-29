Памятники архитектуры на проспекте Мира получат подсветку
Кроме того, кабельные линии на центральных улицах планируют перенести под землю.
Кроме того, кабельные линии на центральных улицах планируют перенести под землю.
Кабельные линии на центральных улицах Красноярска планируют перенести под землю. Об этом накануне сообщил глава города Эдхам Акбулатов в эфире краевого телеканала «Енисей».
«Объявлены торги на разработку проектной документации по капитальному ремонту проспекта Мира, улиц Маркса и Ленина. В рамках этих мероприятий мы предполагаем мы предлагаем предусмотреть переукладку кабельных линий в каналы, которые будут расположены ниже отметки уровня тротуара. Я рассчитываю на то, что как минимум на проспекте Мира мы сможем решить такую задачу до 2019 года. И тогда центральная улица преобразится — можно будет увидеть детали архитектурных памятников, выразительность зданий, которые достались нам в наследство от предыдущих эпох», — рассказал глава города.
Также мэр отметил, что рассматривается вопрос об устройстве
Ранее сообщалось, что благоустройство Красноярска к Всемирным зимним студенческим играм 2019 года потребует до 20 млрд рублей (такие данные приводили в
Отметим, в начале декабря этого года краевые парламентарии предложили внести поправки в краевой бюджет, предполагающие выделение средств на благоустройство центра Красноярска. В частности, на уборку кабелей в землю на основных магистралях, реставрацию праздничной иллюминации на пр. Мира, ремонт ливневой канализации.