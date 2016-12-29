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05:03 (мск), источник: ДЕЙТА

Новогодние цены на такси в Приморье — будет дорого!

Прокатиться «с ветерком» — не главная цель предновогодних поездок горожан: в последние дни уходящего года нужно многое успеть, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Но в данном случае речь пойдет не о праздничных «закупках». Культурный отдых во Владивостоке — точнее саму возможность прибыть на место праздничного торжества быстро, проанализировал корреспондент ИА «Дейта».

Во многих компаниях, которые предоставляют услуги такси, тарифы на поездки настолько разнятся, что вызывают недоумение. Хотя цена на бензин в регионе, условиях работы и транспорт, пусть усреднено, но — одинаковые для всех.

Понятно, что в период стихийных «бедствий», каковы для приморской столицы является, например, снег, практически все компании такси резко «взвинчивают» ценник. Бывает, стоимость увеличивается практически в несколько раз.

Но с чем связан такой ценовой разброс в разных компаниях такси? Непонятно. Но обзор цен поможет сориентироваться жителям города и выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.

Итак, по ценовому мониторингу, проведенному ИА «Дейта», можно с уверенностью сказать — если предстоит «долгая поездка», то лучшим вариантом будет так называемый «километраж», так как во многих компаниях есть часовая оплата и час «неделим». Даже если дорога заняла только 1 час 10 минут, придется платить, как за все два, то есть фактически, по «двойному» тарифу. Правда, все компании предупреждают об этом заранее, многие надеются успеть за 60 минут, но часто ошибаются.

Также при проведении мониторинга выяснилось, что в подавляющем большинстве случаев стоимость поездки — на усмотрение водителя. Так, в частности, поступают в компаниях, где диспетчеры не могут сообщить сколько будет стоить дорога из пункта «А» в пункт «Б». Заманчивая цифра — «посадка — 100 рублей, первые пять километров — 20 рублей, далее каждый км -10−12 руб.» По итогу такая поездка сможет выйти намного дороже часового тарифа с фиксированной ценой.

Итак, ИА «Дейта» узнало сколько стоит доехать в предновогоднюю неделю из пункта назначения до Приморской сцены Мариинского театра оперы и балета, до театра им. Горького и до арены хоккейного клуба «Адмирал».

Первая «точка».

«Такси 201» — фиксированная цена и минимальная стоимость поездки — 300 рублей, такси «Максим-Владивосток» — также только часовая 350 руб. «Первое городское такси» — 300 руб/час, такси «Максим-Владивосток» — 350 руб / час, такси «Восток» — 190 руб., такси «Сатурн» — 130 рублей.

Чтобы посмотреть спектакли в театре им. М. Горького, жителям района Чуркина (пять минут от съезда «Золотого Моста»), такси «Сатурн» отвезет за 180 рублей, «Восток» — за 220, а «Такси 201», все также, по фиксированной — 350 руб. час.

Но если захотелось побывать на матче любимой хоккейной команды, то придется «выложить» 750 рублей в машине компании «Первое городское такси», «Такс 201» отвезет по цене за 500 рублей в одну сторону, с оплатой ожидания и потом обратно также за 500 руб. В такси «Сатурн» предварительную стоимость поездки назвать так не смогли, потому что «расчет поездки идет по спутниковому таксометру, а по факту смогли сказать, что сама поездка стоит 100 рублей, первые пять километров расчет — 22 рубля каждый км, далее, каждый км будет стоить 12 рублей.

В такси «Восток» до хоккейной арены довезут за 415, а обратно поездка будет стоить 445 рублей (из-за увеличения километража). Большинство городских такси вообще не предоставляют такую услугу — «до арены у нас заказать машину нельзя».

Что касается предновогодних «тарифов», то, как стало известно информагентству, грядет «единый тариф» — компании намерены объединиться и установить единый «ценник» на поездки во Владивостоке. Странная позиция межведомственной корпоративной культуры, если горожан лишат право выбора. Но таинственные новогодние цифры станут известны ближе к 30 декабря. Ждать недолго.

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