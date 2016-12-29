Умерла американская актриса Дебби Рейнолдс

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Актриса Дебби Рейнолдс умерла в среду вечером в возрасте 84 лет, через день после смерти дочери, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на ее сына.

Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала «Поющие под дождём». Ее успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноименного мюзикла «Непотопляемая Молли Браун» (1964), принесшая ей номинацию на «Оскар», сестра Энн в «Поющей монахине» (1966) и Барбара Хармон в «Разводе по-американски» (1967).