Умерла американская актриса Дебби Рейнолдс
Рейнолдс стала звездой фильмов «Поющие под дождем», «Телохранитель» и других.
Рейнолдс стала звездой фильмов «Поющие под дождем», «Телохранитель» и других.
Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Актриса Дебби Рейнолдс умерла в среду вечером в возрасте 84 лет, через день после смерти дочери, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на ее сына.
Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала «Поющие под дождём». Ее успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноименного мюзикла «Непотопляемая Молли Браун» (1964), принесшая ей номинацию на «Оскар», сестра Энн в «Поющей монахине» (1966) и Барбара Хармон в «Разводе по-американски» (1967).
В январе 2015 года актрисе вручена почетная премия Гильдии киноактеров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.
Дебби Рейнольдс трижды была замужем. В 1955 году она вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри и сына Тодда. Они развелись в 1959 году после громкого скандала, связанного с романом Фишера и Элизабет Тейлор.
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