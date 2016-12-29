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05:01 (мск), источник: Интерфакс

Умерла американская актриса Дебби Рейнолдс

Рейнолдс стала звездой фильмов «Поющие под дождем», «Телохранитель» и других.

Источник: AP 2016

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Актриса Дебби Рейнолдс умерла в среду вечером в возрасте 84 лет, через день после смерти дочери, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на ее сына.

Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала «Поющие под дождём». Ее успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноименного мюзикла «Непотопляемая Молли Браун» (1964), принесшая ей номинацию на «Оскар», сестра Энн в «Поющей монахине» (1966) и Барбара Хармон в «Разводе по-американски» (1967).

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В январе 2015 года актрисе вручена почетная премия Гильдии киноактеров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.

Дебби Рейнольдс трижды была замужем. В 1955 году она вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри и сына Тодда. Они развелись в 1959 году после громкого скандала, связанного с романом Фишера и Элизабет Тейлор.

Американская киноактриса Кэрри Фишер скончалась во вторник в возрасте 60 лет в Лос-Анджелесе, причиной смерти стал сердечный приступ. Кэрри Фишер известна, в частности, благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны».

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