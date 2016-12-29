Развитие студенческого отрядного движения обсудили в Хабаровске
Координационный совет по развитию в регионе трудовых отрядов состоялся в Хабаровске.
Координационный совет по развитию в регионе трудовых отрядов состоялся в Хабаровске.
Участие в обсуждении приняли представители крупных предприятий, ректоры технических вузов, члены организации «Российские студенческие отряды», представители органов исполнительной власти. Заседание провел председатель правительства края Александр Федосов.
Темой для обсуждения стали итоги работы студенческого отрядного движения за 2016 год. Отмечалось, что сейчас в деятельность организации «Российские студенческие отряды» в крае вовлечены 1240 молодых людей. Также были намечены векторы развития этого направления на 2017 год, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на