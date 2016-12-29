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06:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Необычную погоду готовит новогодняя ночь жителям Приморья

Приморские синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь и в первый день будущего года, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

По информации Примгидромета, в канун Нового Года юг Дальнего Востока будет находится под защитой тёплого антициклона. При малооблачной погоде и умеренном ветре ночами будет морозно, а в дневные часы воздух хорошо прогреется, амплитуда суточных температур может достигать 15−20 градусов. На юге и юго-востоке Приморского края местами ожидаются оттепели — до одного — трех тепла.

В ночь с 30 на 31 декабря по северу края будет перемещаться малоактивный фронтальный раздел, местами пройдёт слабый снег. Днём погода без осадков.

В первый день нового, 2017-го года в Приморье будет тепло: от трех тепла на юге до десяти мороза в горных районах.

Во Владивостоке в субботу, 31 декабря, ожидается спокойная комфортная погода без осадков. Температура ночью от десяти до двенадцати мороза, днём потеплеет: минус два — минус пять градусов. Новогодняя ночь в столице края будет ясной и умеренно морозной, от восьми до десяти мороза.

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