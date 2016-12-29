12-летний музыкант из Приморья выиграл конкурс на миллион рублей

Владивосток, 29 декабря, PrimaMedia.

12-летний музыкант из Приморья Ростислав Мудрицкий стал одним из победителей Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». В этом году жюри не смогло определиться, кто же лучше — баянист, саксофонистка или ударница, и поделило приз в 1 млн рублей сразу на троих ребятишек, сообщает РИА PrimaMedia.

Ростислав занимается музыкой с 5 лет. Его бабушка и дедушка — преподаватели по классу баяна и аккордеона. Сам он сначала учился играть на скрипке, но позднее сменил ее на баян. Ростислав увлекается футболом, пением, любит читать и пишет стихи. Несмотря на то, что сейчас Ростислав Мудрицкий живет в Москве и учится детской музыкальной школе имени Гнесиных, в конкурсе юных талантов он представлял Приморский край — ведь он родился в городе Спасске-Дальнем.

В финале телепроекта «Синяя птица» судьи не смогли выбрать одного победителя, потому приз в 1 млн рублей поделят баянист Ростислав Мудрицкий из Приморья, саксофонистка Софья Тюрина и ударница Екатерина Филимонова из Саратовской области. На итоговом выступлении их объединили в трио, ребята тут же прозвали себя «джазовой бандой» и теперь собираются выступать вместе.

В финальной части программы на сцену вместе с маленькими участниками вышел известный музыкант из Приморья Илья Лагутенко, который исполнил новогоднюю песню.