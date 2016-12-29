Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Новым годом и Рождеством

«Поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством. Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний. Пусть 2017 год будет благополучным для Вас и Ваших близких, принесет успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения. Крепкого Вам здоровья и всего самого доброго», — отметил Владимир Путин в телеграмме, которую направил в адрес губернатора региона Вячеслава Шпорта.

Напомним, ранее жителей края с наступающим Новым годом поздравил Дмитрий Медведев.