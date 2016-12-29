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06:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Владимир Путин поздравил жителей Хабаровского края с Новым годом и Рождеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Источник: AP 2016

«Поздравляю Вас с Новым Годом и Рождеством. Мы всегда с особыми чувствами ждем эти замечательные праздники, связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение заветных желаний. Пусть 2017 год будет благополучным для Вас и Ваших близких, принесет успехи в делах, взаимопонимание и радость дружеского общения. Крепкого Вам здоровья и всего самого доброго», — отметил Владимир Путин в телеграмме, которую направил в адрес губернатора региона Вячеслава Шпорта.

Напомним, ранее жителей края с наступающим Новым годом поздравил Дмитрий Медведев.

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