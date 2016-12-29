В Лесозаводске из незаконного оборота изъята пиротехника

В преддверии новогодних праздников сотрудники полиции проводят рейды по выявлению фактов незаконной торговли пиротехническими изделиями, в том числе реализации фейерверков несовершеннолетним.

В Лесозаводске в ходе профилактического рейда полицейские изъяли из незаконного оборота 758 единиц пиротехнических изделий на общую сумму свыше 200 000 рублей, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отношении продавца пиротехнических изделий составлен административный протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях 14.2 (Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена).

Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу, напоминая жителям края о том, что некачественные пиротехнические изделия могут нанести вред здоровью. Приобретать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах.