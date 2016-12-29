В Приморье открылось новое здание пожарного депо

В Хасанском районе в посёлке Барабаш, состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию нового здания пожарного депо, приуроченное к 26-летию МЧС России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Праздничная церемония сопровождалась награждением ведомственными наградами и почетными грамотами наиболее отличившихся пожарных. Под звуки оркестра, присутствующие вице-губернатор Приморского края Евгений Витальевич Вишняков и временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерий Владимирович Дзуцев перерезали красную ленту, тем самым символизируя о вводе нового депо в эксплуатацию.

За день до открытия, в свой профессиональный праздник спасатели Приморского края подвели итоги уходящего года, а также поставили ряд задач на будущее. Одной из таких задач является совершенствование пожарно-спасательной деятельности, снижение времени реагирования на пожары. Эта задача, во многом, решается вводом в боевой расчет нового пожарного депо. Оно будет охватывать север Хасанского района, тем самым позволит пожарно-спасательным подразделениям своевременно прибывать на место происшествия.

Как отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю по государственной противопожарной службе Игорь Сарана: «Сегодня, завершая мероприятие года пожарной охраны в системе МЧС России мы торжественно открыли здание нового пожарного депо в посёлке Барабаш. Теперь под охраной данной пожарной части находится 14 населённых пунктов и 10000 жителей Приморского края, а это весь север Хасанского муниципального района. Подводя итоги работы данной пожарной части в период с 4 марта по сегодняшний день было потушено 14 пожаров, 37 загораний и неоднократное участие пожарных подразделений в ликвидации палов сухой травы, которые распространялись в сторону населенных пунктов».