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06:37 (мск), источник: Мослента

Ночной автобус от Шереметьево начнет ходить на час раньше

Изменения в расписание введены по просьбе пассажиров.

Источник: РИА "Новости"

Ночной автобус от аэропорта Шереметьево по просьбе пассажиров станет ходить на час раньше. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

С четверга, 29 декабря, ночной автобус H1 начнет отправляться от Озерной улицы в 0:20, а из аэропорта Шереметьево в 0:15.
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«Изменение режима работы данного маршрута нацелено на повышение удобства проезда пассажиров аэропорта Шереметьево. Данное решение позволит улучшить транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы», — отметили в пресс-службе.

В компании добавили, что изменения в расписание вводятся по просьбе пассажиров маршрута, количество которых за год возросло примерно в полтора раза — до 700 человек за ночь.

В настоящее время в Москве работают 11 ночных маршрутов наземного транспорта. С октября после введения в городе новой маршрутной сети «Магистраль» конечные остановки ночных автобусов Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6 перенесли к станции метро «Китай-город», через нее также стал проходить маршрут Н1.

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