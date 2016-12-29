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06:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморский океанариум после Нового года откроется 3 января

В последний уходящий день года учреждение будет работать сокращенно, до 16.00.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 29 декабря, PrimaMedia.

Приморский океанариум будет закрыт 1 и 2 января. С 3 января он работает в обычном режиме. Что касается последнего дня уходящего года, 31 декабря океанариум ждет посетителей с 10.00 до 16.00, кассы на его территории открыты до 14.00, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе океанариума.

С 3 января билеты можно купить также в кассах океанариума, с 10.00 до 18.00. Вход в главный корпус прекращается в 18.15 минут. Билеты также продают в кассах компании «Билетур» и Приморской краевой филармонии.

Исключения коснутся только среды. Обычно в этот день океанариум принимает организованные группы школьников и воспитанников детских домов. На зимних каникулах открытых уроков в океанариуме не будет, поэтому в среду, 4 января, он откроется для всех посетителей. Первые после новогодних праздников уроки состоятся 11 января.

Поскольку 50-процентная льгота для пенсионеров предоставляется только в будни, в новогодние праздники воспользоваться этой скидкой нельзя. Остальные льготы действуют, подробнее об этом можно прочитать здесь: primocean.ru/uslugi/tickets.html.

До океанариума можно доехать городскими маршрутными автобусами №№ 15, 63, 74, 76, 77. От входной зоны до кассового павильона с двадцатиминутным интервалом курсирует бесплатный автобус.

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