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06:37 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцев просят не дарить новогодних подарков чиновникам

Это ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений и считается нарушением закона.

В преддверии новогодних и рождественских праздников следственное управление СК РФ по Новосибирской области напоминает новосибирцам о запрете дарить и получать подарки госслужащим.

Такие ограничения устанавливает закон «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Как пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями.

При этом госслужащие обязаны уведомлять государственный орган, в котором они проходят службу, обо всех случаях получения такого презента не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка. Подарок стоимостью больше 3 тыс. рублей либо стоимость которого неизвестна, должен быть передан в государственную или муниципальную собственность.

Впрочем, государственный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя работодателя соответствующее заявление.

«Получение госслужащим подарка в иных случаях является нарушением запрета, создаёт условия, для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечёт ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность», — предостерегли в Следственном комитете.

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