Новосибирцев просят не дарить новогодних подарков чиновникам
Это ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений и считается нарушением закона.
Это ставит под сомнение объективность принимаемых ими решений и считается нарушением закона.
В преддверии новогодних и рождественских праздников следственное управление СК РФ по Новосибирской области напоминает новосибирцам о запрете дарить и получать подарки госслужащим.
Такие ограничения устанавливает закон «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
Как пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями.
При этом госслужащие обязаны уведомлять государственный орган, в котором они проходят службу, обо всех случаях получения такого презента не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка. Подарок стоимостью больше 3 тыс. рублей либо стоимость которого неизвестна, должен быть передан в государственную или муниципальную собственность.
Впрочем, государственный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя работодателя соответствующее заявление.
«Получение госслужащим подарка в иных случаях является нарушением запрета, создаёт условия, для возникновения конфликта интересов, ставит под сомнение объективность принимаемых им решений, а также влечёт ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается как взятка — уголовную ответственность», — предостерегли в Следственном комитете.