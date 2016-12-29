Настойчивые агенты обманом заманивают жителей Хабаровска в негосударственные фонды
Визитеры, спекулируя на государственной пенсионной реформе, откровенно требуют подписать договор об обязательном пенсионном страховании.
Визитеры, спекулируя на государственной пенсионной реформе, откровенно требуют подписать договор об обязательном пенсионном страховании.
Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.
В территориальные органы ПФР по Хабаровскому краю все чаще стали поступать жалобы на неожиданные визиты назойливых гостей, которые, ссылаясь на государственную пенсионную реформу Российской Федерации Правительства России от 1 января 2002 года, настойчиво требуют у граждан представить им свои документы и подписать «договор об обязательном пенсионном страховании», сообщили ИА AmurMedia в
«К нам домой пришёл прилично одетый молодой человек. — Я из “Центра продвижения государственной реформы”. Это плановый обход по вашему району. Как пояснил напористый молодой человек, каждому полагается дополнительный документ — страховой бланк о сохранении накопительной части пенсии. Его надо срочно получить. И потребовал паспорт и СНИЛС. Я сказала, что подумаю. Этот документ действительно нужен?», — спрашивают горожане.
Заместитель управляющего ОПФР по Хабаровскому краю Мария Закатова разъяснила, что такой
«На самом деле гражданам приходится иметь дело с агентами негосударственных пенсионных фондов. Организация, которую они представляют, никаких полномочий и поручений от государственных органов исполнять не может. Её громкое название служит лишь прикрытием для коммерческой деятельности по привлечению граждан в НПФ. К тому же в нашем регионе она вообще не зарегистрирована. Подобные громкие названия, такие как Фонд продвижения гражданских реформ или Институт регионального развития уже фигурировали в обращениях жителей края в начале года и однозначно были разоблачены ими, как красивая обертка для нечестных агентов НПФ», — подчеркнула Мария Закатова.
Если вы все же осознанно решили передать свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд, перед подписанием документов внимательно изучите информацию о фонде и условия договора. Обратите внимание на опыт, репутацию НПФ на рынке негосударственного пенсионного обеспечения и на доходность от размещения пенсионных накоплений в долгосрочном периоде.
Выбор или смена страховщика — это добровольное решение гражданина. Если такое решение гражданином никогда не принималось, пенсионные накопления формируются в государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», и страховщиком в таком случае является Пенсионный фонд Российской Федерации.
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