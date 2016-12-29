Сколько нужно гулять с ребенком зимой? Как понять, что он замерз?

Когда гуляю с сыном на улице, он собирает по дороге все сугробы, а домой приходит мокрый. Спрашиваю: «Замёрз?», всегда говорит: «Нет», а потом болеет. Как
А. Панцерева, г. Кемерово.Дмитрий Волков
Дмитрий ВОЛКОВ, детский оториноларинголог клиники «Кеммед», рассказал, что, если ваше чадо начинает дрожать, у него краснеют щёки и нос, это значит, что ребёнок уже достаточно замёрз. О серьёзном переохлаждении говорят синеватого цвета губы и белый кончик носа. Однако если в сухой одежде на улице ваш малыш может находиться от получаса и больше, то в мокрой — не больше десяти минут.
Зимой мы и наши дети болеем чаще, но не потому что организм переохлаждается или мы контактируем с больными людьми, а потому, что мы больше находимся в закрытых помещениях, где и «гуляют» инфекции. К тому же при переохлаждениях иммунитет людей снижается,