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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Сколько нужно гулять с ребенком зимой? Как понять, что он замерз?

Когда гуляю с сыном на улице, он собирает по дороге все сугробы, а домой приходит мокрый. Спрашиваю: «Замёрз?», всегда говорит: «Нет», а потом болеет. Как всё-таки точно определить, что ребёнок уже достаточно погулял зимой на морозе, и не подхватить насморк?

А. Панцерева, г. Кемерово.

Дмитрий Волков

Дмитрий ВОЛКОВ, детский оториноларинголог клиники «Кеммед», рассказал, что, если ваше чадо начинает дрожать, у него краснеют щёки и нос, это значит, что ребёнок уже достаточно замёрз. О серьёзном переохлаждении говорят синеватого цвета губы и белый кончик носа. Однако если в сухой одежде на улице ваш малыш может находиться от получаса и больше, то в мокрой — не больше десяти минут.

Зимой мы и наши дети болеем чаще, но не потому что организм переохлаждается или мы контактируем с больными людьми, а потому, что мы больше находимся в закрытых помещениях, где и «гуляют» инфекции. К тому же при переохлаждениях иммунитет людей снижается, из-за чего становится проще подхватить вирус. Чтобы не дать своему ребёнку заболеть, его нужно закаливать: постепенно увеличивать время пребывания на улице (особенно после длительной болезни), начинать с 15 минут в день. Также нужно кормить детей дробно, обязательно высмаркивать нос (или промывать физраствором), почаще гулять и есть побольше витаминов — овощей и фруктов (или заменить их на поливитамины, которые нужно пить по таблетке в день в течение месяца осенью и весной).

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