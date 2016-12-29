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07:57 (мск), источник: dostup1.ru

Где официально разрешено запускать салют в Челябинске

Специалисты напоминают, что покупать фейерверки и петарды нужно исключительно в спецмагазинах, отделах крупных супермаркетов, которые отвечают требованиям пожбезопасности.

Источник: AP 2016

Власти Челябинска рекомендовали площадки, подходящие для запуска новогодних салютов на территории города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление гражданской защиты города.

Легально запустить салют в южноуральской столице можно сразу на нескольких площадках, но в определенные дни и время. Самым популярным местом, конечно, станет площадь Революции, где в ночь на 1 января пройдут масштабные народные гуляния. Согласно праздничной афише главный фейерверк начнется в 23.00.

Специалисты напоминают, что покупать фейерверки и петарды нужно исключительно в специализированных магазинах, отделах крупных супермаркетов, а также в киосках, которые отвечают требованиям пожарной безопасности.

Список площадок и разрешенное время запуска пиротехнических изделий можно посмотреть здесь.

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