Где официально разрешено запускать салют в Челябинске
Специалисты напоминают, что покупать фейерверки и петарды нужно исключительно в спецмагазинах, отделах крупных супермаркетов, которые отвечают требованиям пожбезопасности.
Специалисты напоминают, что покупать фейерверки и петарды нужно исключительно в спецмагазинах, отделах крупных супермаркетов, которые отвечают требованиям пожбезопасности.
Власти Челябинска рекомендовали площадки, подходящие для запуска новогодних салютов на территории города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на управление гражданской защиты города.
Легально запустить салют в южноуральской столице можно сразу на нескольких площадках, но в определенные дни и время. Самым популярным местом, конечно, станет площадь Революции, где в ночь на 1 января пройдут масштабные народные гуляния. Согласно праздничной афише главный фейерверк начнется в 23.00.
Специалисты напоминают, что покупать фейерверки и петарды нужно исключительно в специализированных магазинах, отделах крупных супермаркетов, а также в киосках, которые отвечают требованиям пожарной безопасности.
Список площадок и разрешенное время запуска пиротехнических изделий можно посмотреть здесь.