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08:21 (мск), источник: Uralpress.ru

Из Челябинска 31 декабря пустят дополнительные междугородние автобусы

В Челябинске перед новогодней ночью, 31 декабря, будут организованы дополнительные междугородние рейсы с автовокзалов Челябинска во все районные центры.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Миндортранса, с вечера 31 декабря до утра 1 января междугородние автобусы будут отменены в связи с отсутствием пассажиропотока. Во все остальные праздничные дни движение автобусов будет происходить по обычному расписанию.

Подробное расписание работы автовокзалов Челябинска на 31 декабря 2016 года:

Расписание движение междугородних автобусов на 1 января 2017 года:

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