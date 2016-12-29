Из Челябинска 31 декабря пустят дополнительные междугородние автобусы
В Челябинске перед новогодней ночью, 31 декабря, будут организованы дополнительные междугородние рейсы с автовокзалов Челябинска во все районные центры.
В Челябинске перед новогодней ночью, 31 декабря, будут организованы дополнительные междугородние рейсы с автовокзалов Челябинска во все районные центры.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Подробное расписание работы автовокзалов Челябинска на 31 декабря 2016 года:
Расписание движение междугородних автобусов на 1 января 2017 года: