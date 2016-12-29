В Екатеринбурге запустили световую шоу-проекцию на Плотинке

Другое шоу уже два дня по вечерам показывают на восточном фасаде колледжа им. Ползунова, его спонсором выступил «Аэрофлот».

К слову, посмотреть программу в районе семи часов вечера собралось не слишком много народу, несмотря на относительно теплую погоду. Возможно, это объясняется предновогодней суетой — горожане заняты покупками, корпоративами и подготовкой к празднику. А вот самолеты, ставшие одной из основных тем светового шоу-проекции на здании колледжа, не вызывают у зрителей негативных эмоций, несмотря на недавние трагические события в нашей стране.