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08:26 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге запустили световую шоу-проекцию на Плотинке

Жителей и гостей Екатеринбурга в этот Новый год порадуют сразу два световых шоу. Одно из них будет запущено одновременно с открытием ледового городка на Площади 1905 года — проекция будет транслироваться на здание городской администрации все новогодние каникулы.

Другое шоу уже два дня по вечерам показывают на восточном фасаде колледжа им. Ползунова, его спонсором выступил «Аэрофлот».

Проекция стартует в 18 часов, один ее цикл составляет 45 минут. Зрителям показывают анимационные истории и ставят песни из советских новогодних фильмов, передает корреспондент Накануне.RU.

К слову, посмотреть программу в районе семи часов вечера собралось не слишком много народу, несмотря на относительно теплую погоду. Возможно, это объясняется предновогодней суетой — горожане заняты покупками, корпоративами и подготовкой к празднику. А вот самолеты, ставшие одной из основных тем светового шоу-проекции на здании колледжа, не вызывают у зрителей негативных эмоций, несмотря на недавние трагические события в нашей стране.

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