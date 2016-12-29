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08:28 (мск), источник: dostup1.ru

Три южноуральских города — в ТОПе РФ по загрязненности воздуха

Минприроды опубликовало традиционный ежегодный доклад о состоянии окружающей среды в России.

Магнитогорск, Челябинск и Златоуст стали антилидерами рейтинга городов РФ с самым высоким уровнем загрязнения воздуха, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на традиционный ежегодный доклад Минприроды о состоянии окружающей среды в стране.

В документе сказано, что большая часть городов с высоким уровнем загрязнения воздуха расположена в Сибири и на Урале. В докладе названы «передовики»: Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов.

Эксперты отмечают, что за пять лет городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы стало на 75 меньше. Однако авторы документа считают, что этот «положительный результат» был достигнут не из-за улучшения качества воздуха, а из-за изменения нормативов ПДК (предельно-допустимой концентрации) формальдегида в атмосфере. Формально это привело к занижению уровня загрязнения воздуха, но фактически ситуация не изменилась, передает «Российская газета».

Напомним, наступающий год в России объявлен Годом экологии. На Южном Урале планируют реализовать более 80 мероприятий, четверть из которых будет направлена на снижение уровня загрязнения атмосферы.

А согласно поручению администрации президента России к 2020 году, ко времени проведения саммитов ШОС и БРИКС, качество атмосферного воздуха в Челябинске должно стать принципиально иным, нежели на сегодняшний день.

Добавим, выступая на Госсовете по экологии, губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил кардинально изменить подход к работе по снижению уровня загрязнения атмосферы в промышленных городах.

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