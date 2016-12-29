Дворовые команды Хабаровска сыграют в хоккей в валенках

Хабаровск, 29 декабря, AmurMedia.

Чемпионат по хоккею в валенках среди дворовых команд состоится в Кировском районе Хабаровске. Особо популярным этот вид хоккея был в 70−80-х годах прошлого века. Сегодня советские традиции игры в хоккей в валенках возрождаются, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

В краевом центре даже проводятся турниры на Кубок мэра по этому виду спорта. Как рассказали организаторы чемпионата Кировского района, ежегодно соревнования собирают до 100 человек. В этом году в них примут участие 8 дворовых команд.

«Правила игры очень простые, один гол равен одному очку. Побеждает сильнейшая команда. Эта игра похожа на комический футбол, чем забавнее, тем интереснее. Болельщиков ждёт развлекательная программа. Пройдёт конкурс на лучшую кричалку в поддержку любимой команды, будут спортивные состязания и конкурсы от Деда Мороза», — рассказала главный специалист комитета администрации города по Кировскому району Евгения Лащинская.

Чемпионат состоится 5 января в 11 часов на спортивной площадке по улице Фаломеева, 6. Победители получат медали, грамоты и сладкие призы.