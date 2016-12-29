В Омской области пять человек заболели гриппом
Среди них три беременные женщины.
Среди них три беременные женщины.
Один ребёнок и четверо взрослых, в том числе три беременные женщины заболели гриппом в Омской области. Об этом сообщила Ирина Бурашникова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора.
Женщины и ребёнок лечатся в стационаре, а молодой человек уже почти выздоровел — он на амбулаторном лечении. Предположительно, они заразились так называемым «гонконгским» вирусом гриппа.
«Это вирус H3N2 — тот, что мы и ожидали. Но чтобы определить штамм требуется углублённое генетическое исследование. Материалы больных направлены в центр “Вектор” в Новосибирске», — объясняет Ирина Бурашникова.
Эпидемия смешанной идеологии ожидалась в Омской области во второй половине января — первой половине февраля. Но уже в конце декабря начался подъём: потепление создаёт условия для распространение вируса, люди выбираются в места массового скопления — посещают магазины, кинотеатры.
Стоит отметить, что в этом сезоне удалось привить 761872 жителя региона или 38,5% — больше чем
«Да, вирус гриппа есть на нашей территории. Есть первые заболевшие, — говорит Марина Костенко, заместитель министра здравоохранения Омской области. — Клиническая картина при этом заболевании такова: высокая температура и насморк — необязательные симптомы при гриппе. Ему свойственен короткий инкубационный период: утром встретился с заболевшим, а вечером появились симптомы. Также это общая интоксикация: ломота, слабость, недомогание. Может быть небольшая заложенность в носу, боль в горле, першение. Поэтому некоторые думают, что это ангина. Осложнение быстро развивается при самолечении и позднем обращении. Чтобы омичи не занимались самолечением, все поликлиники работают на новогодних каникулах».
В 42 регионах России эпидемиологический порог уже превышен. Что касается ОРВИ, то в Омской области пока складывается неэпидемическая ситуация: число заболевших ниже порога на 8,9% в регионе и на 6% — в Омске.