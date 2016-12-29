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09:47 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области пять человек заболели гриппом

Среди них три беременные женщины.

Один ребёнок и четверо взрослых, в том числе три беременные женщины заболели гриппом в Омской области. Об этом сообщила Ирина Бурашникова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора.

Женщины и ребёнок лечатся в стационаре, а молодой человек уже почти выздоровел — он на амбулаторном лечении. Предположительно, они заразились так называемым «гонконгским» вирусом гриппа.

«Это вирус H3N2 — тот, что мы и ожидали. Но чтобы определить штамм требуется углублённое генетическое исследование. Материалы больных направлены в центр “Вектор” в Новосибирске», — объясняет Ирина Бурашникова.

Эпидемия смешанной идеологии ожидалась в Омской области во второй половине января — первой половине февраля. Но уже в конце декабря начался подъём: потепление создаёт условия для распространение вируса, люди выбираются в места массового скопления — посещают магазины, кинотеатры.

Стоит отметить, что в этом сезоне удалось привить 761872 жителя региона или 38,5% — больше чем когда-либо. В Омской области использовали всю федеральную вакцину, плюс ещё 32 тыс. человек привились дополнительно за собственные средства или за счёт работодателя. Сейчас, конечно, прививаться уже поздно.

«Да, вирус гриппа есть на нашей территории. Есть первые заболевшие, — говорит Марина Костенко, заместитель министра здравоохранения Омской области. — Клиническая картина при этом заболевании такова: высокая температура и насморк — необязательные симптомы при гриппе. Ему свойственен короткий инкубационный период: утром встретился с заболевшим, а вечером появились симптомы. Также это общая интоксикация: ломота, слабость, недомогание. Может быть небольшая заложенность в носу, боль в горле, першение. Поэтому некоторые думают, что это ангина. Осложнение быстро развивается при самолечении и позднем обращении. Чтобы омичи не занимались самолечением, все поликлиники работают на новогодних каникулах».

В 42 регионах России эпидемиологический порог уже превышен. Что касается ОРВИ, то в Омской области пока складывается неэпидемическая ситуация: число заболевших ниже порога на 8,9% в регионе и на 6% — в Омске.

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