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09:56 (мск), источник: ДЕЙТА

Браконьеры расстаются со стволами в Приморье

В уходящем году у приморских браконьеров было изъято почти 160 стволов, сообщает ИА «Дейта».

«В 2016 году в Приморье девятью антибраконьерскими группами было проведено 2 155 рейдов, выявлено 3 245 нарушений, изъято 159 единиц огнестрельного оружия», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Пойманные браконьеры привлечены к административной и уголовной ответственности.

Напомним, в зависимости от тяжести нарушения, сегодня по закону браконьерам грозит штраф от пятисот рублей до четырех тысяч рублей. По некоторым статьям предусмотрено лишение лицензии права охоты сроком до двух лет, возможно — с конфискацией оружия. Также нарушители могут быть привлечены к уголовной ответственности.

«Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил МВД России совместно с администрацией Приморского края к 1 марта 2017 года рассмотреть вопрос о распространении в регионах положительной практики организации работы оперативных антибраконьерских групп, применяемой в Приморье», — говорится в сообщении.

Фото: ИА «Дейта».

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