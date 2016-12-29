Жителей Башкирии призывают благоразумно отмечать главный праздник года

Однако не стоит забывать, что в праздники ваше здоровье и здоровье ваших близких может оказаться под угрозой.

Пресс-служба Минздрава РБ по информации Республиканского центра медицинской профилактики подготовила материал о том, что может послужить причиной неприятностей и как их избежать?

Съесть за одну ночь двухнедельный запас продуктов человек не в состоянии, и часто экономные хозяйки растягивают праздничное лакомство на несколько дней.

Помните правила хранения и употребления продуктов. Срок хранения продуктов после приготовления (при комнатной температуре) не более 3 часов! Срок реализации салатов не должен превышать 18 часов (при хранении в холодильнике), мясных блюд не более 24 часов. Если во время застолья вы не успели съесть горячие мясные блюда, их нужно охладить и поставить в холодильник. А непосредственно перед едой обжарить или сильно разогреть в духовке. И съесть блюдо в течение двух часов — не более! Если вареная колбаса хранилась в холодильнике в открытом виде больше 72 часов, ее лучше и вовсе не употреблять. Что касается икры, то оптимальная температура ее хранения — от -4 до -8°С, а температура хранения той же молочной продукции и сыров — от +2 до +4°С.

Другая причина отравления — просроченные продукты. Под шумок предпраздничного ажиотажа недобросовестные производители и продавцы могут подсунуть покупателю продукты качеством похуже, ценою подороже. Проверяйте дату изготовления, прежде чем купить товар.

Лучше всего совсем вовсе от алкогольных напитков, но если вы все-таки решили выпить, то постарайтесь минимизировать опьянение.

Как правильно выпивать на Новый год? Помните несколько простых советов: не пейте алкоголь на голодный желудок, соблюдайте меру, обязательно закусывайте и выбирайте для праздничного стола только качественные алкогольные напитки.

Легче всего организм переносит сухие вина, а вот сладкий алкоголь или алкоголь в сочетании со сладостями — далеко не самый лучший вариант.

Ни в коем случае не следует пить алкоголь натощак — опьянение будет очень сильным, может случиться потеря памяти. За 2 часа до того, как сесть за праздничный стол, лучше покушать. Не смешивайте разные алкогольные напитки. Если же вы все-таки это делаете, никогда не понижайте градус, переходить можно только от более слабых к более сильным алкогольным напиткам, а никак не наоборот и, тем более, вперемешку. Закусывать лучше полноценными закусками, содержащими белки и сложные углеводы (картофель, макароны, мясные блюда), — опьянение будет меньшим. Запивать намного вреднее, чем закусывать — это правило также одно из самых главных.

Чтобы уменьшить концентрацию алкоголя в крови, сочетайте (пейте попеременно) его с негазированными минеральными водами, которые будут пополнять дефицит солей, способствовать выведению токсинов.