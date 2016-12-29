Жителей Башкирии призывают благоразумно отмечать главный праздник года
Новый год с его непременными каникулами в начале наступит уже через пару дней. Традиционные гуляния все ждут с нетерпением и тщательно готовятся к празднику.
Новый год с его непременными каникулами в начале наступит уже через пару дней. Традиционные гуляния все ждут с нетерпением и тщательно готовятся к празднику.
Однако не стоит забывать, что в праздники ваше здоровье и здоровье ваших близких может оказаться под угрозой.
Съесть за одну ночь двухнедельный запас продуктов человек не в состоянии, и часто экономные хозяйки растягивают праздничное лакомство на несколько дней.
Помните правила хранения и употребления продуктов. Срок хранения продуктов после приготовления (при комнатной температуре) не более 3 часов! Срок реализации салатов не должен превышать 18 часов (при хранении в холодильнике), мясных блюд не более 24 часов. Если во время застолья вы не успели съесть горячие мясные блюда, их нужно охладить и поставить в холодильник. А непосредственно перед едой обжарить или сильно разогреть в духовке. И съесть блюдо в течение двух часов — не более! Если вареная колбаса хранилась в холодильнике в открытом виде больше 72 часов, ее лучше и вовсе не употреблять. Что касается икры, то оптимальная температура ее хранения — от -4 до -8°С, а температура хранения той же молочной продукции и сыров — от +2 до +4°С.
Другая причина отравления — просроченные продукты. Под шумок предпраздничного ажиотажа недобросовестные производители и продавцы могут подсунуть покупателю продукты качеством похуже, ценою подороже. Проверяйте дату изготовления, прежде чем купить товар.
Лучше всего совсем вовсе от алкогольных напитков, но если вы
Как правильно выпивать на Новый год? Помните несколько простых советов: не пейте алкоголь на голодный желудок, соблюдайте меру, обязательно закусывайте и выбирайте для праздничного стола только качественные алкогольные напитки.
Легче всего организм переносит сухие вина, а вот сладкий алкоголь или алкоголь в сочетании со сладостями — далеко не самый лучший вариант.
Ни в коем случае не следует пить алкоголь натощак — опьянение будет очень сильным, может случиться потеря памяти. За 2 часа до того, как сесть за праздничный стол, лучше покушать. Не смешивайте разные алкогольные напитки. Если же вы
Чтобы уменьшить концентрацию алкоголя в крови, сочетайте (пейте попеременно) его с негазированными минеральными водами, которые будут пополнять дефицит солей, способствовать выведению токсинов.