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11:40 (мск), источник: Интерфакс

Филиппинский президент пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета, отметив, что раньше он уже так делал, пишет в четверг газета The Philippine Star.

Источник: AP 2016
«Если вы коррумпированы, я подниму вас на вертолете и сброшу вниз на пути в Манилу. Я уже делал так раньше, так что почему бы не сделать это сделать снова?», — цитирует газета слова Дутерте, сказанные им на выступлении перед пострадавшими от тайфуна.

По его словам, на прошлой неделе были арестованы шесть человек, у которых изъяли метамфетамин, известным в Филиппинах как «шабу» общим весом в полтонны.

«Им повезло, что меня не было в то время в Маниле. Если бы я знал, что в каком-то доме там много шабу, я бы точно убил этих людей», — отметил президент.

Ранее Дутерте уже заявлял, что лично расправлялся с подозреваемыми в совершении преступлений.

«И я раньше ездил в Давао на мотоцикле, просто патрулировал улицы в поисках наркоторговцев, чтобы убить кого-нибудь», — сказал филиппинский президент.

Комментарии
7
Игорь Переделкин
Сейчас либералы из госдепа подымут вой. Всякие "общечеловеки" и прочие ООН начнут брызгать слюной. А Дутерте правильно делает. Страну и людей спасает от наркоты.
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Ольга Лысенко
И снять комедию на эту тему.
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Андрей Хромов
Согласен красавчик дутерте ща квакать начнут всякие правогейзащитники и прочая свора ,какой он нехороший ,а президент страну лечит от уродов ,которые его страну травят ,и нашим не плохо было бы поучиться таким же методам с нашими коррупционерами
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