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12:48 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Приставы Краснодара провели акцию в одном из торговых центров города

В Краснодаре в рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы дежурили в одном из крупнейших торговых центров краевой столицы «СБС МегаМолл».

Источник: ГТРК «Кубань»

Мероприятие было нацелено на привлечение внимания населения края к проблеме наличия неоплаченных задолженностей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в течение всего декабря проводит серию дежурств по крупнейшим торговым центрам края. Во время последней подобной акции более 300 человек пожелали получить информацию о задолженностях и получить консультацию у специалистов.

Новшеством уходящего года стал сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С его помощью можно вести переписку с судебными приставами и в онлайн-режиме узнавать о ходе исполнительного производства, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

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