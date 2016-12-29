Приставы Краснодара провели акцию в одном из торговых центров города
В Краснодаре в рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы дежурили в одном из крупнейших торговых центров краевой столицы «СБС МегаМолл».
В Краснодаре в рамках акции «Узнай о своих долгах» судебные приставы дежурили в одном из крупнейших торговых центров краевой столицы «СБС МегаМолл».
Мероприятие было нацелено на привлечение внимания населения края к проблеме наличия неоплаченных задолженностей.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в течение всего декабря проводит серию дежурств по крупнейшим торговым центрам края. Во время последней подобной акции более 300 человек пожелали получить информацию о задолженностях и получить консультацию у специалистов.
Новшеством уходящего года стал сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства». С его помощью можно вести переписку с судебными приставами и в