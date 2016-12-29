Приставы Краснодара провели акцию в одном из торговых центров города

Мероприятие было нацелено на привлечение внимания населения края к проблеме наличия неоплаченных задолженностей.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю в течение всего декабря проводит серию дежурств по крупнейшим торговым центрам края. Во время последней подобной акции более 300 человек пожелали получить информацию о задолженностях и получить консультацию у специалистов.