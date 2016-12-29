Алиханов: Турпоток в Калининградскую область увеличился на 40%

По предварительным оценкам, в регионе побывали 1,3−1,4 миллиона человек. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов, сообщила корреспонденту Калининград.Ru пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

На продвижение области на внутреннем и международном рынке туристических услуг в 2016 году было направлено 20 миллионов рублей.

Регион может ежегодно принимать до 2,3 миллиона туристов. Номерной фонд гостиниц, санаториев, пансионатов и турбаз Калининградской области это позволяет, — сказал Алиханов.

Он также добавил, что к чемпионату мира по футболу в 2018 году добавится около шестисот гостиничных номеров.

По словам Алиханова, в туризме региона снижается фактор сезонности.

«С октября и по апрель реализуется проект “Карта гостя” — программа лояльности для туристов, в которой уже принимают участие 22 туристские организации. Кроме того, регион зарекомендовал себя как эффективная конгресс-площадка», — отметил врио губернатора.

В 2017 году в Калининградской области планируют провести общероссийский гастрономический фестиваль, форум волонтёров ЧМ-2018, I Всероссийский съезд туроператоров проекта «Серебряное ожерелье России», форум блогеров, и II Международную туристскую выставку «PRO Туризм 2017».