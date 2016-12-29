Алиханов: Турпоток в Калининградскую область увеличился на 40%
В 2016 году туристический поток в Калининградскую область увеличился на 30−40 процентов по сравнению с уровнем прошлого года.
В 2016 году туристический поток в Калининградскую область увеличился на 30−40 процентов по сравнению с уровнем прошлого года.
По предварительным оценкам, в регионе побывали 1,3−1,4 миллиона человек. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов, сообщила корреспонденту Калининград.Ru
На продвижение области на внутреннем и международном рынке туристических услуг в 2016 году было направлено 20 миллионов рублей.
Регион может ежегодно принимать до 2,3 миллиона туристов. Номерной фонд гостиниц, санаториев, пансионатов и турбаз Калининградской области это позволяет, — сказал Алиханов.
Он также добавил, что к чемпионату мира по футболу в 2018 году добавится около шестисот гостиничных номеров.
По словам Алиханова, в туризме региона снижается фактор сезонности.
«С октября и по апрель реализуется проект “Карта гостя” — программа лояльности для туристов, в которой уже принимают участие 22 туристские организации. Кроме того, регион зарекомендовал себя как эффективная конгресс-площадка», — отметил врио губернатора.
В 2017 году в Калининградской области планируют провести общероссийский гастрономический фестиваль, форум волонтёров ЧМ-2018, I Всероссийский съезд туроператоров проекта «Серебряное ожерелье России», форум блогеров, и II Международную туристскую выставку «PRO Туризм 2017».