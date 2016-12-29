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12:06 (мск), источник: Интерфакс

Суд отпустил из-под домашнего ареста барда Александра Новикова

Артист обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU — Свердловский областной суд в четверг рассмотрел жалобы адвоката и прокуратуры на домашний арест барда Александра Новикова, который обвиняется в мошенничестве.

«Суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста. В отношении него действует обязательство о явке», — сообщила пресс-служба свердловского облсуда.

Также в четверг суд рассматривает жалобу на арест бывшего заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова, который проходит по этому же делу.

Как сообщалось, Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном путем обмана пайщиков жилищного комплекса «Бухта-Квинс». Следствие полагает, что ущерб от его действий составил 36 млн рублей. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 22 февраля 2017 года.

Шилиманов, обвиняемый по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), арестован до 18 февраля 2017 года.

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