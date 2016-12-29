Ушел из жизни Виктор Васильевич Шашков
28 декабря 2016 года на 80-м году жизни умер Виктор Васильевич Шашков, народный депутат РСФСР от Челябинской области (1990−1993, входил в состав фракции «Аграрный союз»).
28 декабря 2016 года на 80-м году жизни умер Виктор Васильевич Шашков, народный депутат РСФСР от Челябинской области (1990−1993, входил в состав фракции «Аграрный союз»).
Виктор Шашков родился
В 1990 году во время выборов в народные депутаты РСФСР был первым секретарем Чебаркульского горкома КПСС и одновременно в 1990 году — председателем Чебаркульского районного Совета народных депутатов, в 1990—1991 годы — заместитель председателя Челябинского облисполкома по вопросам сельского хозяйства. Награжден орденом «Знак Почета» и медалью.
Челябинское областное общественное движение «За возрождение Урала» и Фонд имени В. П. Поляничко выражают искренние соболезнования родным и близким, друзьям и соратникам.
30 декабря в 13 часов в церкви при Митрофановском кладбище — отпевание и прощание.