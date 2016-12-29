Ушел из жизни Виктор Васильевич Шашков

Виктор Шашков родился 12.09.1937 года в Чебаркуле, окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Известен в истории сельского хозяйства Южного Урала как директор овощеводческого совхоза-миллионера «Смолинский» Сосновского района.

В 1990 году во время выборов в народные депутаты РСФСР был первым секретарем Чебаркульского горкома КПСС и одновременно в 1990 году — председателем Чебаркульского районного Совета народных депутатов, в 1990—1991 годы — заместитель председателя Челябинского облисполкома по вопросам сельского хозяйства. Награжден орденом «Знак Почета» и медалью.

Челябинское областное общественное движение «За возрождение Урала» и Фонд имени В. П. Поляничко выражают искренние соболезнования родным и близким, друзьям и соратникам.

30 декабря в 13 часов в церкви при Митрофановском кладбище — отпевание и прощание.