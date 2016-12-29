ГИБДД запретило водителям автобусов с неисправностями везти детей из Нижнего Тагила в екатеринбургский цирк
Екатеринбург. 29 декабря.
Екатеринбург. 29 декабря.
Уже перед самым отправлением автобусов в ходе их проверки были выявлены технические неисправности. Так, на передней оси одного из транспортных средств были установлены летние шины, но при этом в путевом листе стояла отметка о технической исправности.
«Возможно, именно поэтому перед поездкой автобусы в ГИБДД для проверки технического состояния не предоставлялись», — подчеркивается в сообщении.
Сотрудники ГИБДД были вынуждены запретить выезд, а организаторы не смогли оперативно решить вопрос о транспортировке людей и поездка не состоялась.
На должностное лицо, ответственное за выпуск автобусов и выпустившее их с технической неисправностью, составлен административный протокол.
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