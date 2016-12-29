ГИБДД запретило водителям автобусов с неисправностями везти детей из Нижнего Тагила в екатеринбургский цирк

Пресс-служба регионального УГИБДД сообщает, что организацией поездки занималось городское управление образованием, а саму перевозку осуществлял индивидуальный предприниматель. В Екатеринбург должны были поехать более 70 человек: дети и педагоги.

Уже перед самым отправлением автобусов в ходе их проверки были выявлены технические неисправности. Так, на передней оси одного из транспортных средств были установлены летние шины, но при этом в путевом листе стояла отметка о технической исправности.

«Возможно, именно поэтому перед поездкой автобусы в ГИБДД для проверки технического состояния не предоставлялись», — подчеркивается в сообщении.

Сотрудники ГИБДД были вынуждены запретить выезд, а организаторы не смогли оперативно решить вопрос о транспортировке людей и поездка не состоялась.

На должностное лицо, ответственное за выпуск автобусов и выпустившее их с технической неисправностью, составлен административный протокол.

Как сообщалось, днем 4 декабря на автодороге «Ханты-Мансийск — Тюмень» произошло ДТП с участием двух грузовиков и автобуса, перевозившего детей, которые возвращались домой из Ханты-Мансийска с соревнований. Погибли 12 человек, из них 10 детей.