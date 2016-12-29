Погода в первом квартале 2017 года в Омской области будет морозной

Погода в первом квартале 2017 года будет холодной.

Январь — по прежнему самый холодный месяц в году. -16,8°С… -18,2°С — средняя многолетняя температура воздуха. Первая декада января останется умеренно морозной. Осадки — снег различной интенсивности, но количество осадков — больше нормы.

В феврале cреднемесячная температура останется около нормы: -16,5°С… -18,1°С. Но в марте — выше средних многолетних значений, хотя и холоднее, чем в 2016 году.

«Долгосрочные прогнозы погоды будут корректироваться прогнозами на месяц, декаду и краткосрочными. Но чтобы в 2017 году не попасть впросак и одеться в соответствии с погодой, нужно следить за прогнозом», — комментирует Наталия Криворучко, и.о. начальника ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».