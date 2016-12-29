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2017 год наступит позднее

2016 год задержится с нами немного дольше обыкновенного. Для того, чтобы время, по которому живет человек (UTC), соответствовало длине светового дня (UT1), их необходимо синхронизировать.

Источник: AP 2016

Нашим часам добавят целую секунду! Понятие високосной секунды или секунды координации появилось в связи с тем, что Земля постепенно замедляет свое вращение.

Время добавления «лишней секунды» определится часовым поясом. Точно известно, что секунда координации будет добавлена к последней минуте уходящего года. Следовательно 2016 год подарил нам не только дополнительный день в феврале, но и лишнюю секунду в декабре.

UTC — Всемирное координированное время — стандарт, по которому мировое общество регулирует часы и время. Отличается на целое количество секунд от атомного времени и на дробное количество секунд от всемирного времени UT1. UT1 — основная версия всемирного времени. Концептуально это местное среднее солнечное время на долготе 0°.

Следит за этими процессами специальная служба — Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), находящаяся во Франции. Эта организация была сформирована в 1987 году, она специализируется на оценке параметров вращения Земли и координат нашей планеты. Именно эта служба несет ответственность за добавление секунды к мировому времени.

Ученые мира регулярно поднимают вопрос об отмене секунды координации, так как данная процедура очень «болезненно» переносится техникой, приводит к зависанию аппаратуры или к полной поломке. Было установлено, что более легким способом корректировки времени является перевод часов 1 июля или 1 января (то есть начало-конец или середина года) на секунду назад. Однако в последнее время часто секунду добавляют. Так, в прошлом году лишнюю секунду получил июнь 2015.

Если все-таки мировые умы договорятся отменить эту процедуру, то уже через 83 года земное время будет отличаться от позиции Солнца почти на 3 минуты.

Берегите свое время и используйте его правильно.

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