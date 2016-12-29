2017 год наступит позднее
2016 год задержится с нами немного дольше обыкновенного. Для того, чтобы время, по которому живет человек (UTC), соответствовало длине светового дня (UT1), их необходимо синхронизировать.
2016 год задержится с нами немного дольше обыкновенного. Для того, чтобы время, по которому живет человек (UTC), соответствовало длине светового дня (UT1), их необходимо синхронизировать.
Нашим часам добавят целую секунду! Понятие високосной секунды или секунды координации появилось в связи с тем, что Земля постепенно замедляет свое вращение.
Время добавления «лишней секунды» определится часовым поясом. Точно известно, что секунда координации будет добавлена к последней минуте уходящего года. Следовательно 2016 год подарил нам не только дополнительный день в феврале, но и лишнюю секунду в декабре.
UTC — Всемирное координированное время — стандарт, по которому мировое общество регулирует часы и время. Отличается на целое количество секунд от атомного времени и на дробное количество секунд от всемирного времени UT1. UT1 — основная версия всемирного времени. Концептуально это местное среднее солнечное время на долготе 0°.
Следит за этими процессами специальная служба — Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), находящаяся во Франции. Эта организация была сформирована в 1987 году, она специализируется на оценке параметров вращения Земли и координат нашей планеты. Именно эта служба несет ответственность за добавление секунды к мировому времени.
Ученые мира регулярно поднимают вопрос об отмене секунды координации, так как данная процедура очень «болезненно» переносится техникой, приводит к зависанию аппаратуры или к полной поломке. Было установлено, что более легким способом корректировки времени является перевод часов 1 июля или 1 января (то есть
Если
Берегите свое время и используйте его правильно.