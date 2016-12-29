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12:43 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Около 30 000 человек получат работу в Минске в 2017 году

На новые рабочие места в Минске в 2017 году планируют устроить около 30 000 человек.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Об этом рассказал председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук на заседании городского исполнительного комитета. Там обсуждалась программа социально-экономического развития на 2017 год.

Таким образом, задание по трудоустройству на вновь созданные рабочие места за счет открытия новых предприятий и производств по сравнению с 2016 годом увеличилось на 45%. Рогащук уверен, что это напряженная задача. А значит, администрации районов должны разработать конкретные планы, которые помогут достичь этого показателя.

Подготовила Юлия РАК.

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