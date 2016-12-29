Около 30 000 человек получат работу в Минске в 2017 году
На новые рабочие места в Минске в 2017 году планируют устроить около 30 000 человек.
На новые рабочие места в Минске в 2017 году планируют устроить около 30 000 человек.
Об этом рассказал председатель комитета экономики Мингорисполкома Николай Рогащук на заседании городского исполнительного комитета. Там обсуждалась программа
Таким образом, задание по трудоустройству на вновь созданные рабочие места за счет открытия новых предприятий и производств по сравнению с 2016 годом увеличилось на 45%. Рогащук уверен, что это напряженная задача. А значит, администрации районов должны разработать конкретные планы, которые помогут достичь этого показателя.
Подготовила Юлия РАК.