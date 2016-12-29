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12:57 (мск), источник: Фонтанка

Пятьсот человек почистят Петербург после новогодней ночи

В Смольном сформировали бригады по уборке города в Новый год. Следить за чистотой улиц Северной столицы в первую ночь 2017 года будут пятьсот человек.

Источник: РИА "Новости"

В комитете по благоустройству 29 декабря пообещали, что 500 работников ручного труда и 130 машин к 9 часам утра 1 января сметут с праздничных площадок Петербурга все последствия новогодних гуляний.

Для уборки города дорожники сформировали дополнительные бригады. По данным комитета, только на Дворцовой площади, Невском проспекте и Стрелке Васильевского острова работать будут больше 150 человек и 130 машин, часть из которых займут диспозицию уже в семь-восемь вечера 31 декабря. В местах массовых гуляний в новогоднюю ночь поставят дополнительные урны для мусора.

По прогнозам синоптиков, Новый год Петербург встретит «с плюсом», но на случай погодных сюрпризов будут дежурить десять аварийных бригад. В новогодние праздники все подведомственные комитету по благоустройству предприятия и организации будут работать круглосуточно. Такой усиленный режим сохраниться до конца новогодних и рождественских каникул.

В комитете по благоустройству напомнили круглосуточный телефон «зимней» горячей линии по вопросам уборки дорог и улиц 576−14−83. Также можно звонить в дежурную службу комитета — 314−60−13.

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