ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Новым руководителем коллектива «Уральские пельмени» стал Андрей Рожков, за него проголосовал коллектив творческого объединения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из участников команды «Уральские пельмени» Сергей Ершов.

«Информацию о назначении Андрея Рожкова новым руководителем коллектива “Уральские пельмени” подтверждаю. Такое решение мы приняли путем голосования», — сказал Ершов.

Как ранее сообщал ТАСС, 29 апреля бывший руководитель «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский подал иск к «Творческому объединению «Уральские пельмени» о признании недействительным решения общего собрания о лишении его должности директора. Тогда главой объединения был временно назначен Сергей Исаев. Как ранее сообщил адвокат Нетиевского Дедков, снятие его подзащитного с должности директора противоречило уставу общества и являлось незаконным.

По его словам, Нетиевский не только не голосовал за свое снятие, но и не извещался о проведении собрания, на котором было принято данное решение. При этом, как отметил адвокат, заявлений о том, что Нетиевский не исполняет свои обязанности, никем из участников собрания сделано не было.

В октябре этого года Арбитражный суд Свердловской области оставил в силе решение о незаконности снятия Сергея Нетиевского с поста директора шоу «Уральские пельмени».

«Уральские пельмени» — творческое объединение из Екатеринбурга, которое было основано в 1993 году как команда КВН. С 2009 года «Уральские пельмени» представляют одноименное юмористическое шоу на телеканале СТС.