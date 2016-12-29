На Кубани 7 тысяч новобранцев ушли служить в армию
В Краснодарском крае завершилась осенняя призывная кампания, в ходе которой в войска Южного, Западного и Центрального военных округов отправлено более 7 тысяч новобранцев.
В Краснодарском крае завершилась осенняя призывная кампания, в ходе которой в войска Южного, Западного и Центрального военных округов отправлено более 7 тысяч новобранцев.
Около 60% новобранцев пополнили ряды воинских частей сухопутных войск. Более 300 молодых казаков будут проходить военную службу в Южном военном округе, 500 кубанцев пройдут службу в ВДВ и 200 — на
Более 1200 новобранцев имеют высшее образование, четыре человека из них пройдут службу в научных ротах в
Более 1,7 тыс. вчерашних призывников изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения. Из них около 800 сдали вступительные экзамены на «хорошо» и «отлично» и стали курсантами, в их числе 10 девушек.