Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Беременных просят не пользоваться косметикой
Литва вручила ноту Белоруссии из-за инцидента на АЭС
6-летняя американка накупила себе подарков, «обманув» мамин айфон
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
В России запретят выписывать детей из квартир
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
"Громадное PR-фиаско": эксперт о крушении Ту-154
"Черный ящик" Ту-154: СМИ о разговоре пилотов
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
20Россия готовится к Новому году
10Общероссийская елка в Кремле
14События недели в фотографиях
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
15:55 (мск), источник: Югополис

На Кубани 7 тысяч новобранцев ушли служить в армию

В Краснодарском крае завершилась осенняя призывная кампания, в ходе которой в войска Южного, Западного и Центрального военных округов отправлено более 7 тысяч новобранцев.

Источник: Югополис

Около 60% новобранцев пополнили ряды воинских частей сухопутных войск. Более 300 молодых казаков будут проходить военную службу в Южном военном округе, 500 кубанцев пройдут службу в ВДВ и 200 — на Военно-Морском Флоте, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Более 1200 новобранцев имеют высшее образование, четыре человека из них пройдут службу в научных ротах в Санкт-Петербурге и Самаре.

Более 1,7 тыс. вчерашних призывников изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения. Из них около 800 сдали вступительные экзамены на «хорошо» и «отлично» и стали курсантами, в их числе 10 девушек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Проект Генплана Краснодара отправлен на доработку
Россия выведет часть войск из Сирии
Теракт не исключен: первые итоги о причинах крушения Ту-154
ФСБ задержала в Дагестане готовивших теракты боевиков
СМИ: в деле об убийстве посла Карлова фигурирует россиянка
Спортсменка оценила квартиру в Москве в четыре золота Олимпиад
Мария Захарова рассказала о полученных от Деда Мороза подарках
NASA привлекли к расследованию причин крушения «Прогресса»
Спорт
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017
Авто
Новый кроссовер Mitsubishi: первое фото без камуфляжа Автомобилист из Страны восходящего солнца заметил на дороге и сфотографировал неизвестный паркетник японской марки
Hi-Tech
В России обнаружен неанонсированный смартфон Металлический смартфон с двойной камерой и новым 8-ядерным Qualcomm до официального анонса
Кино
Разочарования 2016 года: фильмы, не оправдавшие наших ожиданий Критики «Кино Mail.Ru» весь год смотрели все, что выходило в прокат, но, как ни сложно в это поверить, не всегда получали удовольствие от процесса. И теперь объясняют, чем их разочаровали фильмы, на которые возлагалось больше всего надежд.
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Минстрой запустит в Крыму «нормальную ипотеку»
В России запретят выписывать детей из квартир
Платную парковку введут в Подмосковье со следующего года
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Сергей Безруков признал своих внебрачных детей Актер откровенно рассказал об отношениях с бывшей женой.
Попмеханика
Иная жизнь: самая сложная и странная пищевая цепь на Земле
Почему технологии не могут изменить систему образования?
Самые красивые автомобили: DeSoto
Как тостер помогает объяснить происхождение жизни на Земле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь