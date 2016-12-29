На Кубани 7 тысяч новобранцев ушли служить в армию

Около 60% новобранцев пополнили ряды воинских частей сухопутных войск. Более 300 молодых казаков будут проходить военную службу в Южном военном округе, 500 кубанцев пройдут службу в ВДВ и 200 — на Военно-Морском Флоте, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Более 1200 новобранцев имеют высшее образование, четыре человека из них пройдут службу в научных ротах в Санкт-Петербурге и Самаре.

Более 1,7 тыс. вчерашних призывников изъявили желание поступить в высшие военные учебные заведения. Из них около 800 сдали вступительные экзамены на «хорошо» и «отлично» и стали курсантами, в их числе 10 девушек.